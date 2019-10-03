Парк Дубки в Сестрорецке затопило

Территория ушла под воду из-за закрытия дамбы.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября, хотя снимки сделали еще первого числа. Небольшой фоторепортаж прислали читатели Telegram-канала «Аварийный Петербург». Автор поста пишет, что парк Дубки ушел под воду после того, как приняли решение о закрытии дамбы. Дело в том, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области бушевала непогода, которая частенько превращается зеленую зону «в Атлантиду районного масштаба».

Напоминаем, что вода в Финском заливе поднялась в начале месяца почти на один метр. Только к вечеру дамбу открыли, так как угроза наводнения миновала. Из-за сильного ветра тогда повалило десятки деревьев – к счастью, все остались живы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге в конце недели пойдет снег. По предварительным данным, он может выпасть уже в субботу, 5 октября. Осадки будут идти на протяжении нескольких часов ночью, а затем растают из-за дождя.