В Петербурге в конце недели пойдет снег

Горожанам стоит быть готовыми к похолоданию и осадкам, которые выпадут в субботу.

Снежную погоду прогнозирует «Гисметио». Текущая неделя в Санкт-Петербурге выдалась дождливой и ветреной – 1 октября в некоторых районах выпал град, люди жаловались на поваленные деревья, специалистам пришлось закрыть дамбу из-за угрозы наводнения, а в МЧС предупреждали о шторме. Таким прогнозом горожан, привыкших к холодам, не удивишь, но вот снег в начале октября все-таки большая редкость. По предварительным данным, он может выпасть уже в субботу, 5 октября. Осадки будут идти на протяжении нескольких часов ночью, а затем растают из-за дождя. После этого снег может выпасть восьмого числа, но кто знает – за эти дни многое может измениться.

Сейчас за окном плюс семь, периодически капает дождь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что из-за шторма уровень воды в Финском заливе поднялся на 1 метр. Шторм из Баренцева моря, пришедший в Северную столицу, поднял уровень воды в Финском заливе больше чем на 90 сантиметров.