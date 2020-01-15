В Мурино задержали разбойника, который обокрал москвича в машине

Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось еще 11 числа на 4-й Красноармейской. Житель Москвы ехал в неустановленной машине в качестве пассажира – еще один пассажир вдруг начал ему угрожать ножом. Злоумышленник потребовал у гостя Северной столицы отдать ему телефон, наушники, а также заставил снять все деньги с банковской карточки и отдать ему. После агрессор скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Спустя несколько дней подозреваемого в преступлении удалось найти в Мурино. Задержаны сразу трое мужчин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ссора с подростком закончилась для отчима смертью. Нож полетел в шею.