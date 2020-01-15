В Кировском районе из магазина пропали более десятка ноутбуков

В Кировском районе из магазина пропали более десятка ноутбуков
Фото: Pixabay

Полицейские разыскивают злоумышленников, виновных в инциденте.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в городе Кировск на улице Набрежной. Двое неизвестных проникли в магазин и вынесли оттуда более десяти ноутбуков. В результате сработала сигнализация, но сотрудники правоохранительных органов не успели вовремя задержать злоумышленников. С заявлением в полицию обратился владелец бизнеса, который просит отыскать преступников.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Пока что злоумышленники находятся на свободе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое парней украли велосипед на Новгородской. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока что злоумышленники не пойманы.

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