Лавров заявил о поэтапном отказе России от доллара

Лавров заявил о поэтапном отказе России от доллара
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская экономика намерена продолжить дедолларизацию по причине непредсказуемости американской экономической политики.

Как заявил Лавров в интервью индийскому изданию The Times of India в ответ на вопрос о защите экономических интересов Москвы и Нью-Дели от односторонних санкций, экономическая политика Соединенных Штатов становится все более непредсказуемой, а власти страны все более агрессивно применяют финансовые инструменты санкционного давления и откровенно ими злоупотребляют.

На этом фоне, по словам министра, Россия намерена продолжить постепенную дедолларизацию экономики. Кроме того, создание правовых и механический механизмов в стране позволит уменьшить влияние санкций на развитие двусторонних отношений. Лавров также назвал одно из приоритетных направлений данной работы — расширение расчетов в нацвалютах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году мировую экономику ждет незначительный рост.

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