Всемирный банк: в 2020 году мировую экономику ждет незначительный рост

Темп развития мировой экономики в текущем году вырастет незначительно, к концу 2020-го ожидается, что скорость увеличится с прошлогодних 2,4% до 2,5%.

Прогнозы Всемирного банка стали известны из доклада, опубликованного организацией в среду, 9 января. Документ получил название «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы». Развитие экономики в развитых странах замедлится. Так, темпы роста американской экономики снизятся с 2,3% до 1,8%.

При этом государства с формирующимся рынком, напротив, ожидает рост с 3,5% до 4,1%. Однако стоит учитывать, что положительная динамика, вероятно, будет не повсеместной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биржа Санкт-Петербурга зафиксировала трехкратный прирост счетов. Повышенный интерес к торгам связывают с разочарованием людей в банковских вкладах, а также понижением ключевой ставки ЦБ в течение прошлого года.