Петербургская биржа зафиксировала рекордный прирост счетов в 2019 году

В связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, кредиты дешевеют, а ставки по вкладам снижаются. Фото: pixabay.com

В связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, кредиты дешевеют, а ставки по вкладам снижаются. Фото: pixabay.com

Биржа Санкт-Петербурга занимается торгами акции зарубежных организаций, не так давно биржа отчиталась о трехкратном приросте счетов за 2019 год.

Объем счетов в течение прошлого года увеличился с 910 тысяч до 3,06 миллионов. Соответственно, сумма общего портфеля всех брокеров (юридических и физических лиц) максимально приблизилась к показателю в 10 триллионов рублей, составив 9,96 трлн.

Такими цифрами биржа оперировала на 1 октября 2019 года, более актуальных данных пока не опубликовали. Как пишут «Ведомости», сейчас отмечается интерес к торгам на бирже среди граждан, разочаровавшихся в банковских вкладах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре 2019 года брокеры отметили приток на биржах российских игроков с небольшими накоплениями. Доля таких инвесторов увеличилась в два раза, с 5% до 10%.