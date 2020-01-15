Пьяный петербуржец угрожал взорвать жилой дом

О его намерении в полицию сообщил родственник, но выяснилось, что на самом деле никто ничего не собирался подрывать.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось еще 11 числа в Киришском районе. В полицию позвонил мужчина 1995 года рождения и рассказал, что его отец угрожает включить газ и взорвать дом. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили там пьяного местного жителя. По предварительным данным, он сыпал угрозами, желая привлечь к себе внимание родственников. Известно, что мужчина является индивидуальным предпринимателем. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сообщение о готовящемся теракте на Крымском мосту оказалось ложным. По словам депутата, служба безопасности Украины (СБУ) намеревалась устроить террористический акт на Крымском мосту в момент первого проезда по нему президента России Владимира Путина.