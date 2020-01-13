Сообщение о готовящемся теракте на Крымском мосту оказалось ложным

Сообщение о готовящемся теракте на Крымском мосту оказалось ложным
Крымский мост - самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Фото: Wikipedia

Константин Затулин, являющийся первым заместителем главы комитета Госдумы по делам СНГ, заявил, что СБУ якобы готовило теракт на Крымском мосту в декабре прошлого года. Оказалось, что это не так.

Заявление о планировавшемся преступлении Затулин сделал в эфире программы на телеканале «Россия-1». По словам депутата, служба безопасности Украины (СБУ) намеревалась устроить террористический акт на Крымском мосту в момент первого проезда по нему президента России Владимира Путина.

Однако, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя отечественных силовых структур, эта информация не соответствует действительности. Напомним, что российский лидер открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о реакции Путина на слухи о нахождении в Ливии российских военных-наёмников.

владимир путин госдума крымский мост россия-1 СБУ теракт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти главу УМВД Выборгского района освободили от должности
Гузеева рассказала, кому достанется все её имущество
На Троицком мосту три автомобиля попали в серьезное ДТП
Уроженка Москвы вышла замуж за датского изобретателя-убийцу
Сообщение о готовящемся теракте на Крымском мосту оказалось ложным
Петербуржцы задержали на месте преступления расклейщика рекламы интим-услуг
Захарова раскритиковала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от ...
В аэропорту Хельсинки один членов экипажа Finnair выпал из самолета