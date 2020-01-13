Сообщение о готовящемся теракте на Крымском мосту оказалось ложным

Константин Затулин, являющийся первым заместителем главы комитета Госдумы по делам СНГ, заявил, что СБУ якобы готовило теракт на Крымском мосту в декабре прошлого года. Оказалось, что это не так.

Заявление о планировавшемся преступлении Затулин сделал в эфире программы на телеканале «Россия-1». По словам депутата, служба безопасности Украины (СБУ) намеревалась устроить террористический акт на Крымском мосту в момент первого проезда по нему президента России Владимира Путина.

Однако, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя отечественных силовых структур, эта информация не соответствует действительности. Напомним, что российский лидер открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о реакции Путина на слухи о нахождении в Ливии российских военных-наёмников.