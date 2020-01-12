Путин прокомментировал слухи о российских наемниках в Ливии

Владимир Путин прокомментировал информацию о наемниках из России в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прокомментировал информацию о наемниках из России в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. Фото: kremlin.ru

Лидер РФ Владимир Путин ответил на информацию о работе российских наемников на территории Ливии.

Он заявил, что если в Ливии и есть соотечественники, то интересам российского государства они не отвечают.

Как сообщили «РИА Новости», российский президент рассказал, что весомая часть наемников была переброшена из идлибской зоны в Сирии в зону конфликтов в Ливии. он также добавил, что данный процесс был опасным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о запуске «Турецкого потока». Его открыли Путин и Эрдоган. Мероприятие прошло в начале января.