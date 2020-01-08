Путин и Эрдоган официально открыли «Турецкий поток»

Российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган запустили «Турецкий поток». Мероприятие прошло в Стамбуле.
Церемония ввода газопровода в эксплуатацию состоялась 8 января.
Как сообщили «РИА Новости», Со стороны РФ в мероприятии выступили министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прибытии российского президента в Дамаск. Он рассказал, что проехался по местным улицам. Подробности поездки раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.