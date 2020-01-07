Путин прибыл в Дамаск и провел переговоры с Асадом

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Он также проехался по улицам Дамаска.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава РФ направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России в САР сразу после прилета.

В ходе встречи были выслушаны доклады о положении дел в различных регионах страны.

Как сообщили «РИА Новости», Путин рассказал, что в Дамаске наблюдаются признаки «восстанавливающейся мирной жизни». Песков добавил, что Асад выразил благодарность российскому президенту за визит, а также поздравил граждан с Рождеством.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Путин предоставил ценный подарок Спасо-Преображенскому собору в Северной столице.