Путин преподнес ценный подарок Спасо-Преображенскому собору

Глава страны прилетел в Санкт-Петербург не с пустыми руками.

Об этом стало известно сегодня, 7 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил встретить Рождество в родном городе. Он вместе с губернатором Александром Бегловым и пресс-секретарем Дмитрием Песковым приняли участие в богослужении.

После Владимир Путин пообщался с настоятелем собора и передал ему икону Божией Матери «Тихвинская». Сам политик тоже не остался без подарка – ему вручили икону Казанской Божий Матери. Президент поздравил всех с Рождеством.

Напоминаем, что ЗСД перекрыли – автомобилисты считают, что из-за приезда Владимира Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путина заметили в Спасо-Преображенском соборе на рождественском богослужении.