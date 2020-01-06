Путина заметили в Спасо-Преображенском соборе на рождественском богослужении

Это не первый раз, когда президент приезжает в Санкт-Петербург во время православного праздника.

О присутствии президента России Владимира Путина в Спасо-Преображенском соборе рассказывает корреспондент «Мойки78». Он приехал в Санкт-Петербург встречать Рождество вместе с остальными верующими горожанами. Известно, что глава государства был крещен в соборе, а на праздник он приезжал туда в 2012-м году и в 2018-м. Председатель правительства Дмитрий Медведев тем временем не изменяет традициям и отправился вместе с супругой в храм Христа Спасителя в Москве.

Напоминаем, что 6 января в Спасо-Преображенском соборе проходило прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством. Он надеется, что петербуржцы в этот день вспомнят все хорошее, что было в 2019 году и попытаются помочь нуждающимся в помощи. Глава города пожелал всем счастья, здоровья и оптимизма.