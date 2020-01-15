Петербург может побить рекорд по погоде 1975 года

Сегодня, 15 января, в Северной столице ожидается до 8 градусов тепла. Такой «плюс» может побить температурный рекорд, зафиксированный 45 лет назад.

Влияние атлантического циклона отразится на сегодняшней погоде в Петербурге. Теплые воздушные массы заставят затянуть небо плотными облаками. Температура воздуха в городе ожидается до 6-8 градусов тепла.

Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщает главный синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Предыдущий температурный рекорд 15 января был зафиксирован в 1975 году — в этот день воздух на улице прогрелся до +5,5 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном ветре. Местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.