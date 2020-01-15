Петербург может побить рекорд по погоде 1975 года

Петербург может побить рекорд по погоде 1975 года
Исаакиевский собор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сегодня, 15 января, в Северной столице ожидается до 8 градусов тепла. Такой «плюс» может побить температурный рекорд, зафиксированный 45 лет назад.

Влияние атлантического циклона отразится на сегодняшней погоде в Петербурге. Теплые воздушные массы заставят затянуть небо плотными облаками. Температура воздуха в городе ожидается до 6-8 градусов тепла.

Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщает главный синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Предыдущий температурный рекорд 15 января был зафиксирован в 1975 году — в этот день воздух на улице прогрелся до +5,5 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном ветре. Местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

новости спб погода температурный рекорд тепло
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Финский залив вернулась стая лебедей
На Богатырском прорвало трубу – под водой оказался газон и дорога
Квартирный пожар произошел в деревне Горы в Ленобласти
Две аферистки из «собеса» лишились свободы за кражу миллиона у ...
В системе пополнения проездных в метро Петербурга произошел сбой
В Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла
На Васильевском мужчину едва спасли после отравления психотропом
В Гатчине мать, задушившую мужа ради дочери, отпустили под подписку о невыезде