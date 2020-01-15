Спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном ветре

В Северной столице местных жителей предупредили о резком усилении ветра в среду, 15 января. Утром в Петербурге также пройдет мокрый снег и дождь.

Согласно данным петербургского главка МЧС России, сегодня в городе ожидается южный, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

При этом погода в Петербурге будет теплой. Температурный фон превысит климатическую норму на 7-8 градусов.

Сотрудники МЧС обратились к горожанам с просьбой быть внимательнее в такую погоду, стараться обходить стороной деревья и металлические рекламные конструкции. Спасатели также советуют убрать все вещи с балкона и закрыть окна.

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