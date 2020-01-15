В России могут появиться частные судебные приставы

В России могут появиться частные судебные приставы
Фото: pixabay.com

Эту идею уже поддержал Минфин. Для реализации нужно поэтапно создавать институт частных приставов.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. В стране планируют создать институт частных приставов, благодаря которому смогут оптимизировать расходы федерального бюджета, а также повысить эффективность функционирования системы принудительного исполнения.

Для начала в Минфине предлагают позволить частным приставать взыскивать долги в пользу юридических лиц. Отмечается, что имеющиеся коллекторские агентства и институты частного розыска не справляют со всеми задачами, с которыми им может помочь новый институт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские приставы взыскали полмиллиарда в пользу федерального бюджета в 2019 году.

институт судебные приставы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Финский залив вернулась стая лебедей
На Богатырском прорвало трубу – под водой оказался газон и дорога
Квартирный пожар произошел в деревне Горы в Ленобласти
Две аферистки из «собеса» лишились свободы за кражу миллиона у ...
В системе пополнения проездных в метро Петербурга произошел сбой
В Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла
На Васильевском мужчину едва спасли после отравления психотропом
В Гатчине мать, задушившую мужа ради дочери, отпустили под подписку о невыезде