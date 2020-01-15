В России могут появиться частные судебные приставы

Эту идею уже поддержал Минфин. Для реализации нужно поэтапно создавать институт частных приставов.
Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. В стране планируют создать институт частных приставов, благодаря которому смогут оптимизировать расходы федерального бюджета, а также повысить эффективность функционирования системы принудительного исполнения.
Для начала в Минфине предлагают позволить частным приставать взыскивать долги в пользу юридических лиц. Отмечается, что имеющиеся коллекторские агентства и институты частного розыска не справляют со всеми задачами, с которыми им может помочь новый институт.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские приставы взыскали полмиллиарда в пользу федерального бюджета в 2019 году.