Под Лугой мужчина насмерть сбила Audi

Пешеход пересекал трассу в неположенном месте и не был замечен водителем.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Лужском районе на 83-м километре автодороги Луга – Новгород. Автомобиль «Ауди» наехал на пешехода, пересекавшего трассу в неположенном месте. Мужчина получил серьезные травмы, в результате чего скончался на месте. На вид погибшему было не больше 50 лет, пока что его личность только устанавливается сотрудниками ведомства.

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