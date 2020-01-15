Под Лугой мужчина насмерть сбила Audi

Под Лугой мужчина насмерть сбила Audi
Фото: Baltphoto

Пешеход пересекал трассу в неположенном месте и не был замечен водителем.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Лужском районе на 83-м километре автодороги Луга – Новгород. Автомобиль «Ауди» наехал на пешехода, пересекавшего трассу в неположенном месте. Мужчина получил серьезные травмы, в результате чего скончался на месте. На вид погибшему было не больше 50 лет, пока что его личность только устанавливается сотрудниками ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аренда каршеринга закончилась для водителя в Мурино вместе с дорогой. Один из водителей, арендовавший каршеринг, угодил в лужу. Поездка завершилась в Мурино, когда машина службы «Яндекс. Драйв» оказалась в глубокой яме.

дтп Лужский район
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Под Лугой мужчина насмерть сбила Audi
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