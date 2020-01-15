Прием заявлений в первый класс в Петербурге начнется 20 января

Прием заявлений также может быть открыт с 1 июля по 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Прием заявлений также может быть открыт с 1 июля по 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

На следующей неделе, 20 января, в Петербурге начнется прием заявлений от родителей будущих первоклассников.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, детей будут зачислять в школу по территориальному принципу. Будущего ученика отправят в школу, расположенную ближе всего к месту его проживания. На принятие решения о зачисление в первый класс не повлияет дата и время подачи заявления. Подать заявление можно будет и после первого дня приема.

Прием заявлений от родителей детей, не проживающих на закрепленной территории, начнется 1 июля и продлится до 5 сентября текущего года. Заявление можно подать в МФЦ или через госуслуги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти уже можно подать заявления на прием детей в первый класс.