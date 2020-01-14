В Ленобласти уже можно подать заявления на прием детей в первый класс

В Ленобласти начинается прием заявлений на поступление юных жителей в школы.
С сегодняшнего дня, 15 января, родители будущих школьников могут подать заявления несколькими способами: с помощью портала «Образование Ленинградской области», в МФЦ или в самом учебном заведении.
Заявления принимаются с девяти часов утра. В эту среду в многофункциональных центрах будут действовать приоритет для людей, дети которых идут в первый класс.
Подать заявление можно будет до 30 июня в случае, если желаемое место обучения относится к микрорайону проживания ребенка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о школьнике, который открыл новую планету. Подросток стажировался в NASA.