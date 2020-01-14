В Ленобласти уже можно подать заявления на прием детей в первый класс

Прием заявлений также может быть открыт с 1 июля по 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Прием заявлений также может быть открыт с 1 июля по 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

В Ленобласти начинается прием заявлений на поступление юных жителей в школы.

С сегодняшнего дня, 15 января, родители будущих школьников могут подать заявления несколькими способами: с помощью портала «Образование Ленинградской области», в МФЦ или в самом учебном заведении.

Заявления принимаются с девяти часов утра. В эту среду в многофункциональных центрах будут действовать приоритет для людей, дети которых идут в первый класс.

Подать заявление можно будет до 30 июня в случае, если желаемое место обучения относится к микрорайону проживания ребенка.

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