Два бара в центре Петербурга продавали алкоголь без лицензии

Два бара в центре Петербурга продавали алкоголь без лицензии
В барах на Грибоедова обнаружили нелицензионный алкоголь. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура возбудила административные дела за нарушения оборота алкогольной продукции в заведениях «Банка» и «Чокер», расположенных на набережной канала Грибоедова.

Как сообщает прокуратура Петербурга, проверка показала, что в двух заведениях отсутствуют сертификаты соответствия, удостоверения качества и товарно-транспортные документы на алкоголь. Помимо этого, полицейские изъяли алкоголь из бара, у которого отсутствовала лицензия на реализацию алкогольной продукции.

Возбуждены административные делоа в отношении юридического и должностного лиц. Прокуратура Центрального района проконтролирует результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии.

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