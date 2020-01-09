В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии

В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии
Алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.Фото: pixabay

Прокуратура провела проверку в магазине «Продукты Три Мушкетера» на Рыбацком проспекте.

В ходе проверки выяснилось, что в магазине в отсутствие соответствующей лицензии приготовлены для продажи 188 наименований алкогольной продукции стоимостью более 180 тыс. рублей, сообщили в ведомстве.

Алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. В итоге суд оштрафовал предпринимателя на 120 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники прокуратуры в Адмиралтейском районе проверили магазин на улице Декабристов на соблюдение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

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