В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии

Прокуратура провела проверку в магазине «Продукты Три Мушкетера» на Рыбацком проспекте.

В ходе проверки выяснилось, что в магазине в отсутствие соответствующей лицензии приготовлены для продажи 188 наименований алкогольной продукции стоимостью более 180 тыс. рублей, сообщили в ведомстве.

Алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. В итоге суд оштрафовал предпринимателя на 120 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники прокуратуры в Адмиралтейском районе проверили магазин на улице Декабристов на соблюдение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.