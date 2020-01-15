Генплан Петербурга пополнят новыми объектами

Депутаты ЗакСобрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга».

Изменение в закон было принято в среду, 15 января, в ходе заседания ЗакСобрания. Инициативу разработала профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству.

Согласно документу, в Генплане Петербурга появится возможность «резервировать» участки под озелененные территории общего пользования и специального назначения площадью более пяти тысяч квадратных метров.

Речь идет о садах и оранжереях, участках городского леса и водоемах, а также о санитарно-защитных и водоохранных зонах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застройку Речного яхт-клуба на Петровском острове могут запретить.