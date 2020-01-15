«Служите!»: Путин запретил чиновникам, судьям и депутатам иметь иностранное гражданство

Глава страны напомнил, что люди, которые идут на такие должности, должны помнить, кому они служат.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он отметил, что чиновники, судьи и депутаты не имеют право на иностранное гражданство. То же самое касается и президента, но требования еще жестче. Путин заявил, что кандидат в главы России должен прожить в стране как минимум 25 лет, не должен иметь ни вида на жительства, ни иностранного гражданства. Президент призвал политиков вспомнить, какую профессию они выбрали. В этом деле не должно быть «полутонов» – ты либо служишь России, либо занимаешься другим делом.

Также Владимир Путин не считает, что нужно переписывать Конституцию, но некоторые пункты требуют поправок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что Россия защищена на ближайшие десятилетие.