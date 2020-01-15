Путин заявил, что Россия защищена на ближайшие десятилетие

Президент гордится оборонной системой страны и уверен, что благодаря ей Россия останется суверенной и безопасной страной.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он отметил, что россиянам не о чем переживать – армия страны и ее оснащение способно защитить суверенитет и свободу России. Беспокоиться не стоит ближайшие десятилетия, уверен он.

«Мы никого не догоняем, наоборот, другим государствам придется создать оружие, которое уже есть у России»,

— заявил Путин.

Путин пообещал отстаивать внешнюю политику страны, чтобы остальные с ней считались – так, как сейчас.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил сконцентрировать внимание на оказании первичной медпомощи.