В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД

Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор. Удовлетворив жалобу, суд полностью оправдал их.

Как сообщает «Мойка78», весной прошлого года Мишенин и Криулин были приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Их также обязали выплатить штрафы в размере 200 тысяч рублей. Сегодня, 15 января, их должны выпустить на свободу.

Адвокат одного из осужденных рассказала, что все доказательства по делу с момента его возбуждения, были сфальсифицированы. Защита неоднократно подавала жалобы, в которых указывала эти факты.

Осужденным также дали право на реабилитацию, которой они в ближайшее время начнут добиваться.

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