В США умер актер сериала «Друзья» Стэн Кирш

В США скончался актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Друзья» и «Горец». Ему был 51 год.

Кирш ушел из жизни 11 января. Об этом сообщается на странице актера в Facebook. Информацию подтвердил The Hollywood Reporter со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.

По данным издания, Кирша нашла мертвым жена. Тело его обнаружено в ванной.

«Мы очень любили его и сейчас просто опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей приватности в это трудное время», — написали близкие актера в Facebook.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью Йорке. Играть он начал в четыре года. Актер известен по роли Ричи в сериале «Горец». Кирш также засветился в «Друзьях» в роли молодого парня Моники Итана и в таких проекта как «Неуязвимый», «Месть мертвецов», «Лодка любви» и других. В 2008 году основал собственную актерскую студию.