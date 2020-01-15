Сотрудницу МФЦ в Петербурге наказали за оскорбление узбека

Сотрудницу МФЦ в Петербурге наказали за оскорбление узбека
Александр Шишлов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге сотрудницу МФЦ привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление гражданина Узбекистана. Недопустимое поведение девушки подтвердил уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

К Шишлову обратился гражданин Узбекистана. Мужчина сообщил, что сотрудница МФЦ в Выборгском районе вела себя некорректно. Причиной её поведения он посчитал свою национальность, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Продемонстрировав пренебрежение, инспектор С. по абсолютно надуманному поводу отказала в регистрации заявления и грубейшим образом бросила мне паспорт и документы», — рассказал гражданин Узбекистана.

Мужчина был вынужден ждать другого инспектора. Тот проверил правильность заполнения документов и спокойно выполнил работу.

После жалобы Шишлов инициировал проверку. Аудиозапись приема гражданина Узбекистана подтвердила, что девушка вела себя недопустимо.

Сотрудницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Гражданину Узбекистана принесены извинения. Руководство МФЦ также провело разъяснительную работу с коллективом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госорганы передадут полномочия по приему граждан МФЦ,

александр шишлов гражданин узбекистана мфц новости спб омбудсмен
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Хельсинки оборудовали туалет для собак
До конца января в Петербурге ограничит движение транспорта
Путин заявил о необходимости поправок к Конституции
После обращения Путина Беглов рассказал о «детском» бюджете Петербурга
Сотрудницу МФЦ в Петербурге наказали за оскорбление узбека
Суд отказался возвращать саду на Неве статус ЗНОП
Депутат Госдумы уверена, что Ленобласть справится с предложениями Путина
Реконструкция теплосети в Кировском районе завершилась