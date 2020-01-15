Сотрудницу МФЦ в Петербурге наказали за оскорбление узбека

В Петербурге сотрудницу МФЦ привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление гражданина Узбекистана. Недопустимое поведение девушки подтвердил уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.
К Шишлову обратился гражданин Узбекистана. Мужчина сообщил, что сотрудница МФЦ в Выборгском районе вела себя некорректно. Причиной её поведения он посчитал свою национальность, сообщает пресс-служба омбудсмена.
«Продемонстрировав пренебрежение, инспектор С. по абсолютно надуманному поводу отказала в регистрации заявления и грубейшим образом бросила мне паспорт и документы», — рассказал гражданин Узбекистана.
Мужчина был вынужден ждать другого инспектора. Тот проверил правильность заполнения документов и спокойно выполнил работу.
После жалобы Шишлов инициировал проверку. Аудиозапись приема гражданина Узбекистана подтвердила, что девушка вела себя недопустимо.
Сотрудницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Гражданину Узбекистана принесены извинения. Руководство МФЦ также провело разъяснительную работу с коллективом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госорганы передадут полномочия по приему граждан МФЦ,