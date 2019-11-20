Россиян начнут прием МФЦ вместо госорганов с 2024 года

Ведомства передадут полномочия по приему граждан многофункциональным центрам (МФЦ). Это может произойти к 2024 году.

Прием граждан госорганами будет осуществляться только в исключительных случаях, которые будут определены позднее. В МФЦ граждане смогут получить необходимую помощь вне зависимости от прописки, сообщают «Известия», ссылаясь на законопроект, разработанный Минэкономразвития.

Услуги станут доступны в электронном формате. При этом значительная часть сервисов будет предоставлена еще до фактического обращения россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители смогут купить «красивые» номера на госуслугах. Россиянам предоставят возможность заплатить дополнительную пошлину и самостоятельно выбрать госномер. Также будет введен повышенный тариф на определенные серии, а отдельные госномера будут выставляться на аукционах.