Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на пост премьер-министра утром 16 января.

«Завтра с утра все фракции по очереди (встретятся)», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает РИА «Новости». «Кандидатура, прямо скажем так, не находилась в обойме очевидных для назначения на пост председателя правительства, поэтому есть что обсуждать», — отметил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства. Глава ведомства принял предложение президента.

Михаил Мишустин занимал пост руководителя ФНС с 2010 года.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.