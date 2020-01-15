В Госдуме прокомментировали предложение Жириновского списать долги россиян по кредитам

В Госдуме прокомментировали предложение Жириновского списать долги россиян по кредитам
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Фото: Pixabay

Первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал идею списать долги россиян по кредитам.

Он отметил, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса.

«Кто-то у кого-то взял заем. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы», — сказал он радиостанции «Говорит Москва.

При этот он отметил, что не защищает этот бизнес, а «просто говорит о справедливости».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Их размер составляет порядка 40 млрд рублей. В Госдуме РФ идею посчитали несправедливой. Жириновский предлагает списать долги по кредитам, а также ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России растет беззалоговое кредитование, а суммарный долг на одного экономически активного гражданина вырос почти на 40 тысяч рублей, достигнув показателя в 227 тысяч рублей.

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