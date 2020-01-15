В Госдуме прокомментировали предложение Жириновского списать долги россиян по кредитам

Первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал идею списать долги россиян по кредитам.
Он отметил, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса.
«Кто-то у кого-то взял заем. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы», — сказал он радиостанции «Говорит Москва.
При этот он отметил, что не защищает этот бизнес, а «просто говорит о справедливости».
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Их размер составляет порядка 40 млрд рублей. В Госдуме РФ идею посчитали несправедливой. Жириновский предлагает списать долги по кредитам, а также ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России растет беззалоговое кредитование, а суммарный долг на одного экономически активного гражданина вырос почти на 40 тысяч рублей, достигнув показателя в 227 тысяч рублей.