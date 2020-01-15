Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится 17 января

Первое совещание созданной президентом России Владимиром Путиным рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ пройдёт 17 января.

«Установочное заседание состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу», — заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, сообщает РИА «Новости».

Президент России подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.