Из дома на Краснопутиловской из-за пожара эвакуировали жильцов

Вечером 15 января на Краснопутиловской улице в Московском районе в доме №85 произошел пожар. Там загорелась квартира.

В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 1 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Из квартиры, где произошел пожар, эвакуировали женщину. Кроме того, из соседней квартиры на улицу вывели шесть человек.

Примерно за час пожар потушили. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три едины спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире в деревне Горы в 3:40 ночи. Там горела обстановка на площади 15 квадратных метров.