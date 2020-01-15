Квартирный пожар произошел в деревне Горы в Ленобласти

Квартирный пожар произошел в деревне Горы в Ленобласти
В квартире тушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Ночью 15 января в Кировском районе Ленинградской области загорелась местная квартира, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире в деревне Горы в 3:40 ночи. Там горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Прибывшая на место происшествия дежурная бригада 130 пожарно-спасательной части противопожарной службы области потушила огонь к 4:42.

Данные о пострадавших не приводятся. Причины пожара также на данный момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Шлиссельбургском шоссе загорелся сарай.

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