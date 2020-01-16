Петербурженка намерена заключить брак с покойником

Жительница Северной столицы намерена через суд добиться возможности заключить брак с уже умершим мужчиной.

Женщина обручилась со своим 54-летним возлюбленным за три дня до его смерти, однако пожениться парочка так и не смогла. Теперь несостоявшаяся невеста хочет зарегистрировать брак через суд, став претендентом на наследство, сообщает «Фонтанка».

В суд также обратилась и двоюродная сестра покойного, которая посчитала желание женщины обоснованным. По ее словам, брак с ней был последней волей ее брата.

«Я хочу его последнюю волю исполнить», — сообщила сестра почившего.

Умерший имел в собственности несколько квартир и гаражей в Петербурге, а также денежные средства на счетах. В суды обращаются не только возлюбленная и покойного, но и многочисленные родственники со всей страны.

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