В Петербурге суд оставил в силе приговор для экс-замдиректора ФСИН

Петербургский суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Смольнинским районным судом в отношении бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова. Он и его защитники попросили о смягчении наказания.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, суд оставил без изменений приговор Баринова — ему дали 3,5 года заключения в колонии строгого режима. По словам адвокатов, Смольнинский районный суд назначил на год больше, чем запрашивал гособвинитель.

Баринова осудили за получение взятки в размере более 44 миллионов рублей во врем строительства СИЗО «Кресты-2».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напавшего на брокеров с топором жителя Петербурга освободили из зала суда.