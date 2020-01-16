Район российского посольства в Бейруте находится под контролем местной армии

Район российского посольства в Бейруте находится под контролем местной армии
Флаг Ливана. Фото: pixabay

Ливанские военные взяли под контроль ситуацию возле здания российского посольства. Сейчас беспорядки около диппредставительства стихли.

Как сообщает РИА Новости, армейские подразделения, прибывшие в район улицы Мар-Ильяс в Бейруте, блокировали для демонстрантов подступы к зданию посольства РФ, где проходили беспорядки. Военные разогнали оставшихся протестующих, используя слезоточивый газ.

Согласно данным ливанского Красного креста, во время беспорядков в столице травмы получили порядка 50 человек, из которых 35 — демонстранты и еще 15 — полицейские.

Ранее возле здания российского посольства были взорваны две слезоточивые гранаты. Никто не пострадал. Полиция задержала самых агрессивных протестующих, которые закидывали стражей правопорядка камнями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы.

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