Сегодня петербуржцев ждут дожди и ветер

Сегодня петербуржцев ждут дожди и ветер
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 16 января, жителей Петербурга ждет дождливая и ветреная погода, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сегодня город ждет облачная погода с небольшими прояснениями. Утром в городе пройдут дожди, а днем в городе ожидаются кратковременные осадки. Днем будет достаточно тепло — до +6 градусов.

Юго-западный и западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла. Ленинградская область попала в число таких регионов.

дожди новости спб погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка сбила пешехода на Невском проспекте
Петербург установил температурный рекорд
Туристов из Петербурга задержали по подозрению в осквернении геоглифа в Чили
Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне во Всеволожске
Около 15 тысяч человек эвакуировали из-за сообщений о «минирований» в Петербурге
Большинство россиян уверены, что не смогут прожить на пенсию
В Гидрометцентре сообщили россиянам о холодном феврале
Сегодня петербуржцев ждут дожди и ветер