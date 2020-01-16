Сегодня петербуржцев ждут дожди и ветер

В четверг, 16 января, жителей Петербурга ждет дождливая и ветреная погода, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сегодня город ждет облачная погода с небольшими прояснениями. Утром в городе пройдут дожди, а днем в городе ожидаются кратковременные осадки. Днем будет достаточно тепло — до +6 градусов.

Юго-западный и западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла. Ленинградская область попала в число таких регионов.