Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника

Студента одного из петербургских вузов подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы обратился отец подростка и рассказал, что студент университета неоднократно развращал его несовершеннолетнего сына. Это происходило на протяжении нескольких лет в квартире одного из домов по Народной улице.

Петербургская полиция задержала подозреваемого в данном преступлении. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рецидивист развращал малолетнюю дочь сожительницы.