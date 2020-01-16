Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника

Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Студента одного из петербургских вузов подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы обратился отец подростка и рассказал, что студент университета неоднократно развращал его несовершеннолетнего сына. Это происходило на протяжении нескольких лет в квартире одного из домов по Народной улице.

Петербургская полиция задержала подозреваемого в данном преступлении. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рецидивист развращал малолетнюю дочь сожительницы.

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Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника