В Петербурге рецидивист развращал малолетнюю дочь сожительницы

Полиция задержала ранее судимого мужчину по подозрению в развращении 13-летней девочки, которая является дочерью его сожительницы.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мужчину задержали по заявлению матери потерпевшего ребенка. Женщина обратилась в полицию Василеостровского района еще в начале декабря прошлого года. Она заявила на своего 35-летенго сожителя.

По словам матери, в период с июня по сентябрь он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Развратные действия».

Ранее мужчина был осужден за грабеж, кражу, а также был задержан за избиение человека и оскорбление правоохранителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несовершеннолетних детей обвиняемого в педофилии Бовта отправят в детдома.