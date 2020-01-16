Мигрантку посадили на два года в Петербурге за дачу взятки полицейскому

Приморский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Гулнозы Баймирзаевой, которая дала взятку полицейскому.

Как сообщает прокуратура Петербурга, судом установлено, что в ноябре прошлого года подсудимую задержали за нарушение режима пребывания в России. За это женщине грозил штраф и депортация из страны. Решив избежать привлечение к административной ответственности и выдворения, Баймирзаева положила на стол полицейского 11 тысяч рублей.

Сотрудник полиции не принял взятку и сообщил о произошедшем руководству. Подсудимую задержали во время передачи взятки.

Суд признал женщину виновной в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо ложного незаконного бездействия. Подсудимую приговорили к двум годам лишения свободы в ИК общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД.