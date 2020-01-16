Стали известны самые большие и дорогие квартиры для аренды в Петербурге

На арендном рынке Петербурга квартиры с большой площадью являются редкостью. Однако все же встречаются, причем, как в элитных новостройках, так и в исторических зданиях.

Специалисты интернет-портала ЦИАН изучили предложения на рынке и составили рейтинг самых просторных и, в то же время, дорогостоящих квартир для долгосрочной аренды в Северной столице. Первое место занимают роскошные апартаменты в Зоологическом переулке, площадью 620 кв. м. и стоимостью 820 тысяч рублей в месяц. Квартира оснащена библиотекой, бассейном, зимним садом, просторной террасой и многим другим.

На 2-м месте, со значительным отрывом, расположилась 453-метровая квартира на Невском проспекте за 500 тыс. рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров квартира на Каменноостровском проспекте с идеальным соотношением площади и стоимости: 386 «квадратов» и 290 тыс. руб. в месяц. Дизайнерская жилплощадь оборудована бассейном и камином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти цены на жилье растут активнее, чем в Петербурге.