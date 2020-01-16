Молодой петербургский учитель предложил возглавить Министерство образования

Житель Петербурга, 27-летний учитель Кирилл Загустин, опубликовал видеообращение к президенту, в котором выдвигает свою кандидатуру на пост министра образования.
Кирилл Загустин ведет блог в Telegram под названием «Здравствуйте, Кирилл Александрович», где рассказывает о буднях учителя. Молодой человек обратился к Владимиру Путину через ролик, который выложил на своем YouTube-канале.
Он считает, что пост министра может занимать учитель, поскольку педагог не понаслышке знаком с проблемами в сфере образования. Кроме того, Кирилл считает, что основным направлением должна быть ликвидация разрыва между учебным процессом в региональных центрах и отдаленных участках страны.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что модель оплаты труда педагогов могут изменить. Новая структура позволит создать определенные гарантии для учителей на достойную заработную плату.