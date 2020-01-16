Молодой петербургский учитель предложил возглавить Министерство образования

"Я молод, как и наша страна, и готов посветить свою жизнь во благо общества", - говорит Загустин. Фото: скриншот YouTube/UC1xTTuU7TYAJKkbn5ETNsgw

"Я молод, как и наша страна, и готов посветить свою жизнь во благо общества", - говорит Загустин. Фото: скриншот YouTube/UC1xTTuU7TYAJKkbn5ETNsgw

Житель Петербурга, 27-летний учитель Кирилл Загустин, опубликовал видеообращение к президенту, в котором выдвигает свою кандидатуру на пост министра образования.

Кирилл Загустин ведет блог в Telegram под названием «Здравствуйте, Кирилл Александрович», где рассказывает о буднях учителя. Молодой человек обратился к Владимиру Путину через ролик, который выложил на своем YouTube-канале.

Он считает, что пост министра может занимать учитель, поскольку педагог не понаслышке знаком с проблемами в сфере образования. Кроме того, Кирилл считает, что основным направлением должна быть ликвидация разрыва между учебным процессом в региональных центрах и отдаленных участках страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что модель оплаты труда педагогов могут изменить. Новая структура позволит создать определенные гарантии для учителей на достойную заработную плату.