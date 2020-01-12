Для учителей могут изменить систему оплаты труда

Для учителей могут изменить систему оплаты труда
Поправки в Трудовой кодекс позволят создать определенные гарантии по зарплатам на федеральном уровне. Фото: pixabay

Российское правительство намерено внести поправки в Трудовой кодекс. Изменения позволят ввести единую модель формирования структуры труда.

Как заявила глава Министерства просвещения России Ольга Васильева, реальная зарплата педагогов в ряде российских регионов находится на крайне низком уровне. Это объясняется тем, что муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и премии, сообщает «Российская газета».

По словам Васильевой, сейчас министерство намерено добиться того, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей уходило на оклады за одну ставку, и только оставшиеся 30 процентов должны выделяться на надбавки.

Благодаря разработке поправок в Трудовой кодекс в России может появиться единая модель формирования структуры оплаты труда. Это позволит создать определенные гарантии по зарплатам, в том числе, учителей на федеральном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения предложило повысить зарплату учителям.

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Для учителей могут изменить систему оплаты труда
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