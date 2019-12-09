Минпросвещения предложило повысить зарплату у учителей

Минпросвещения предложило повысить зарплату у учителей
Был проведен мониторинг оплаты труда учителей.Фото: pixabay

Министерство просвещения вместе с с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг заработной платы учителей в России. Также документ об увеличении зарплаты у учителей был направлен в Минтруд.

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — сообщается в документе на сайте комитета Госдумы.

Результаты мониторинга показали, что за норму 18 часов работы не неделю, самая низкая зарплата у учителей в Мордовии. Она составляет почти 4 тысячи рублей, а самая высокая в Приморском крае — почти 23 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец чуть не лишился пенсии. Все произошло из-за ошибки в почтовом отделении. Мужчине заявили, что пенсию за указанный период ему уже выплатили.

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