Минпросвещения предложило повысить зарплату у учителей

Министерство просвещения вместе с с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг заработной платы учителей в России. Также документ об увеличении зарплаты у учителей был направлен в Минтруд.

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — сообщается в документе на сайте комитета Госдумы.