Минпросвещения предложило повысить зарплату у учителей

Министерство просвещения вместе с с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг заработной платы учителей в России. Также документ об увеличении зарплаты у учителей был направлен в Минтруд.
«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — сообщается в документе на сайте комитета Госдумы.
Результаты мониторинга показали, что за норму 18 часов работы не неделю, самая низкая зарплата у учителей в Мордовии. Она составляет почти 4 тысячи рублей, а самая высокая в Приморском крае — почти 23 тысячи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец чуть не лишился пенсии. Все произошло из-за ошибки в почтовом отделении. Мужчине заявили, что пенсию за указанный период ему уже выплатили.