Маршрутка переехала лежащего пешехода на Выборгском шоссе

Мужчина мог умереть до того, как на него наехала маршрутка. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина мог умереть до того, как на него наехала маршрутка. Фото: vk.com/dorinspb

В результате мужчина погиб, получив серьезные травмы.

Все случилось поздно вечером 16 января. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Выборгском шоссе – маршрутка К-01 наехала на пешехода, который по непонятной причине лежал на асфальте. После этого мужчина так и не вставал – непонятно, правда, умер он до или после столкновения с общественным транспортом.

В социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор» пишут, что водитель просто не заметил человека на дороге.

«Может ранее сбили и скрылись, может живой лежал»,

— говорится в посте.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энгельса автомобиль сбил пешехода.