Маршрутка переехала лежащего пешехода на Выборгском шоссе

В результате мужчина погиб, получив серьезные травмы.
Все случилось поздно вечером 16 января. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Выборгском шоссе – маршрутка К-01 наехала на пешехода, который по непонятной причине лежал на асфальте. После этого мужчина так и не вставал – непонятно, правда, умер он до или после столкновения с общественным транспортом.
В социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор» пишут, что водитель просто не заметил человека на дороге.
«Может ранее сбили и скрылись, может живой лежал»,
— говорится в посте.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энгельса автомобиль сбил пешехода.