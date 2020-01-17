Кудрину не предложили войти в состав нового правительства

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что не получал приглашения войти в состав нового правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кудрин также отметил, что намерен остаться главой Счетной палаты.

Он поделился прогнозом относительно нового состава кабмина.

«Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном, я предполагаю, оно сохранится», — считает Кудрин, сообщает «Интерфакс».

Вчера, 16 января Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства. Глава ведомства принял предложение президента.Михаил Мишустин занимал пост руководителя ФНС с 2010 года.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.