Закрылась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея»

Закрылась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея»
Торгово-развлекательный центр «Галерея». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сделка, о которой говорят с прошлого года, состоялась. Сделка по продаже Morgan Stanley арабскому фонду Mubadala 49% в ТРЦ «Галерея» у Московского вокзала в Петербурге была заключена на последней неделе прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, сделка, стоимость которой могла превысить 30 млрд руб., позволила городу достигнуть рекордного с 2013 года показателя по объему вложений в коммерческую недвижимость.

Осенью СМИ писали, что Mubadala и РФПИ планируют выкупить «Галерею» за более чем 80 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арабская компания готова купить половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге. О возможной продаже ТРЦ «Галерея» стало известно весной 2018 года. В покупке была заинтересована американская инвестиционная компания Hines.

Morgan Stanley галерея сделка
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