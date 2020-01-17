Кадыров может получить высокую должность

Кадыров может получить высокую должность
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может стать полномочным представителем президента России.

Информация о возможном назначении Кадырова поступила после его внезапного ухода на больничный с поста главы Чеченской республики, пишут «Аргументы недели». Кадыров временно сложил полномочия из-за нетрудоспособности.

«Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность», — рассказал источник в Кремле.

Официально информация не подтверждена. Кадыров или его представители слухи пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров по причине своей нетрудоспособности назначил временно исполняющим обязанности главы Чечни председателя правительства Муслима Хучиева. Соответствующее распоряжение подписано 13 января.

По данным «Интерфакса», Кадырову необходимо пройти курс лечения.

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