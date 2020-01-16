Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни

Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров временно оставил свои полномочия и вернется на пост главы после прохождения курса лечения.

Как сообщает РИА Новости, Рамзан Кадыров, по причине своей нетрудоспособности, назначил временно исполняющего обязанности главы Чечни — им стал председатель правительства Муслим Хучиев. Документ подписали в понедельник, 13 января.

Согласно данным «Интерфакса», глава Чечни вернется на свою должность после прохождения курса лечения. Источник агентства уточнил, что в этом нет «ничего экстраординарного». Временное оставление полномочий произошло в соответствии с законодательством республики.

По словам собеседника издания, это уже происходило ранее в период отпуска или по болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов, попав в Книгу рекордов России.

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